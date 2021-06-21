Мультфильм "Лука" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мультфильм "Лука" стал лидером российского проката, собрав 132,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 июня.

Анимационный фильм режиссера Энрико Касароса вышел в отечественный прокат 17 июня. Главный герой картины - мальчик Лука, который проводит свои каникулы в Италии. На самом деле в облике Луки скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой расположен город.

Второе место по кассовым сборам досталось картине "Телохранитель жены киллера", собравшей за минувшие выходные 102,8 млн рублей. Телохранитель Майкл Брайс решает завершить свою карьеру. Психиатр советует ему отправиться на тихий курорт, но там его находят наемный киллер Дариус Кинкейд и его супруга Соня. Майкл вынужден вернуться к старому занятию и снова стать телохранителем. А объектом его охраны становится жена киллера. Режиссер картины Патрик Хьюз, в главных ролях Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие.

На третьем месте оказалась комедия "Круэлла", собравшая 71,2 млн рублей. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун. Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Мошенница Эстелла стремится стать известной в мире моды и привлекает внимание баронессы фон Хельман. В конечном итоге в Эстелле побеждает ее темная сторона, так появляется безжалостная Круэлла.