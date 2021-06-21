Умер поэт Александр Еременко

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поэт-метареалист Александр Еременко умер в понедельник в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщила поэтесса и бард Верника Долина.

"Сегодня, судя по всему утром, его не стало", - сказала она. Долина отметила, что у поэта было онкологическое заболевание и он долгое время находился в хосписе.

Она назвала смерть огромной брешью для поэтического сообщества. "Мы не шестидесятники, мы начали печататься в 1970-80-х годах. Это был настоящий признанный король поэтов. В некотором роде его можно сравнить в легендарным Игорем Северяниным. Сашу Еременко через все 1980-90-е пронесли на руках массово все пишущие стихи по-русски", - подчеркнула она.

Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность получил в 1970-90-е годы, создавал произведения, придерживаясь метода метареализма, означающего "метафизический", а также "метафорический реализм". В середине восьмидесятых вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу "метаметафористов". Автор сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты" и других. Еременко лауреат премии имени Бориса Пастернака.

В новость внесены изменения (14:10) - исправлена опечатка в лиде; верно - метареалист.