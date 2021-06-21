Первый исполнитель Квазимодо в "Нотр-Дам де Пари" Гару выступит в Москве в 2022 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Франко-канадский музыкант, первый исполнитель роли Квазимодо в мюзикле "Нотр-Дам де Пари" Гару вновь выступит в Москве 24 апреля 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба концертного агентства TCI.

"Гару всегда узнаваем и непредсказуем, - отметили организаторы гастролей. - В программе хиты разных лет, рок-композиции из репертуара "великих" и мелодии в стиле соул с последнего альбома Soul City. Soul в переводе - "душа", и Гару вкладывает всю душу в эти композиции".

Прошлый концерт певца в российской столице состоялся 13 марта 2020 года.

Гару (настоящее имя Пьер Гаран) - мультиинструменталист, актер. Обладатель престижных премий World Music Awards и Le F lix - R v lation au Qu bec.

В 1997 году Гару был утвержден авторами мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Люком Пламондоном и Риккардо Коччанте на роль Квазимодо, которая принесла ему мировую славу. За этим последовало сотрудничество с певицей Селин Дион и известным продюсером Рене Анжелилем. Уже первый из десяти дисков Гару - Seul ("Одинокий") - в 2000 году был продан во Франции тиражом в 2,5 млн экземпляров за 11 недель.