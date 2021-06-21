Фестиваль стрит-арта City Says открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Фестиваль уличного искусства City Says ("Город говорит") открылся в Архангельске в понедельник. Как рассказала ТАСС руководитель проекта Наталья Щукина, первый этап, который продлится до 28 июня, - исследовательский, в ходе него архитекторы и урбанисты изучат точки города, где возможно размещение арт-объектов.

"Проект по исследованию Архангельска в контексте паблик-арта City Says стартовал 21 июня. Первой в город прибыла междисциплинарная команда архитекторов, краеведов и урбанистов. С 21 по 28 июня они будут изучать два района города: Привокзальный и Соломбалу. Результаты их исследования станут основой для работы арт-резиденции", - сказала Щукина.

Всего на участие в City Says было подано более 70 заявок из разных регионов страны. В Архангельске начали работать 13 экспертов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Архангельска. Они изучат архитектуру двух районов города и арт-объекты, которые уже созданы на улицах, а также познакомятся с мнением горожан о возможном размещении новых арт-объектов.

Среди жителей проводился опрос, в ходе которого они высказали мнение, что арт-объекты нужны не только центру города, но и спальным районам. Привокзальный район является спальным: здесь классическая квартальная планировка с жилыми домами и объектами соцкультбыта. При этом мало зелени и художественных объектов. Здесь находится железнодорожный вокзал, куда приезжают гости города.

Соломбала - исторический район города, который расположен на острове. Здесь есть и деревянные дома, и исторические здания, и современные многоэтажные дома. Соломбальский район тесно связан с морской тематикой: здесь есть причалы, порты и верфи, а также производственные предприятия.

Итогом работы исследователей станет аналитический документ с рекомендациями для художников: какие, например, муралы (рисунки на архитектурных сооружениях) или городские скульптуры помогут сделать ярче улицы города и как гармонично вписать их в визуальный контекст Архангельска.

Работа для художников

Второй этап начнется 26 июня, когда в Архангельске приступят к работе 15 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Калининграда, Якутска, Мурманска и Воронежа. "Во время работы в арт-резиденции художники подготовят проекты, которые будут защищены перед жюри 4 июля. В составе жюри как федеральные, так и локальные эксперты. Будут отобраны три объекта, которые в августе и сентябре будут реализованы в городской среде, - пояснила собеседница агентства. - Всего за время работы над проектом в 2021 году мы планируем создание пяти арт-объектов".

В составе жюри искусствовед, консультант по реконцепции территорий Мария Туркина (Санкт-Петербург), художник и теоретик уличного искусства, лауреат премии Сергея Курёхина в области современного искусства Игорь Поносов (Москва), представители администрации города и области. Лучшие проекты будут воплощены в выбранных районах, а также будет организована выставка работ. Для жителей и гостей Архангельска в рамках City Says предусмотрена обширная образовательная программа. Иван Сапогов прочитает лекцию о советской архитектуре и хипстерском урбанизме, историк архитектуры Сергей Куликов - лекцию "Паблик-арт как инструмент городской политики". Поносов проведет лекторий "История уличного искусства: от граффити до городских интервенций". Запланированы мастер-классы, встречи с художниками и публичные обсуждения с жителями города.

Художественно-исследовательский проект City Says реализуется Архангельским региональным Центром современного искусства ARKA и "Студией творческих инициатив Солнце Маори" при поддержке Фонда президентских грантов.