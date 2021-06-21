Летняя творческая школа "Новые имена" для юных талантов открылась в Суздале

ВЛАДИМИР, 21 июня. /ТАСС/. Летняя творческая школа "Новые имена" для талантливых детей со всей страны, которая проводится в Суздале с 1993 года, открылась в понедельник вечером в киноконцертном зале ГТК "Суздаль". Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Владимирской области.

"Международная летняя творческая школа "Новые имена" собирает в Суздале талантливых детей со всех уголков нашей страны. За 27 лет здесь побывало более 10 тыс. юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из многих регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе преподавателей школы - выдающиеся деятели культуры России и педагоги из ведущих творческих учебных заведений страны", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнила ТАСС директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова, в этом году летняя творческая школа "Новых имен" продлится по 17 июля, она будет включать в себя две смены для юных музыкантов, певцов и художников. В программе школы, помимо пленэров, предусмотрены мастер-классы и хоровые классы, лекции, индивидуальные консультации, творческие встречи, экскурсии и осмотр достопримечательностей Суздаля.

Мастер-классы для воспитанников школы проведет известный художник Евгений Ладыгин, пройдут творческие встречи с профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженной артисткой России Ниной Коган и профессором Александром Струковым. Новшеством программы в этом году станут концерты педагогов творческой школы.

Уже 22 июня в Суздале состоится концерт Марии Власовой (аккордеон) и Святослава Липса (фортепиано). 23 июня выступят Семен Шмельков (баян), Людмила Кружкова (виолончель), Ольга Галочкина (виолончель), Ольга Ивушейкова (флейта), Владимир Кознов (саксофон), Эльмар Гасанов (фортепиано) и Михаил Готсдинер (скрипка). 24 июня пройдет выступление победителей I Конкурса стипендиатов "Новых имен" в исторических интерьерах Крестовой палаты Суздальского Кремля. Вечером этого же дня гостей фестиваля ждет выступление Дмитрия Илларионова (гитара) и Николая Сивчука (баян).

Фонд "Новые имена" был основан в 1989 году с целью поиска и поддержки молодых талантов. С 1992 года фонд проводит летнюю творческую школу, которая в 1993 году обрела свой постоянный "дом" в Суздале. Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от восьми до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. В 2008 году президентом фонда был избран народный артист РФ Денис Мацуев.