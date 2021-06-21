Детский культурно-образовательный форум в Петербурге собрал 60 представителей стран СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" открылся в Санкт-Петербурге. Как сообщила в понедельник пресс-служба Межпарламентской ассамблеи, в нем принимают участие 60 представителей стран СНГ.

"В форуме принимают участие делегации из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана. Сегодня утром они совершили полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, после чего собрались в Думском зале Таврического дворца на торжественную церемонию в честь начала форума", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главным направлением работы форума стало культурное наследие, поскольку этот год объявлен в СНГ Годом архитектуры и градостроительства. Делегации представили объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны ЮНЕСКО. На форуме обсуждается вопрос создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества, сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

К участникам форума по видеосвязи обратилась председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Она отметила, что роль подрастающего поколения в сохранении культурного наследия и взаимодействия стран очень велика, поскольку именно молодые люди легче всего преодолевают национальные барьеры, закладывая фундамент для созидательного и эффективного международного сотрудничества в будущем.

"Вы расскажете сверстникам о богатом наследии своих народов и убедитесь, что наше содружество - это целый мир - огромный, разнообразный, но в то же время объединенный общей исторической и культурной памятью", - сказала она в видеопослании.

Форум "Дети Содружества" продлится в Санкт-Петербурге до 30 июня. На его площадке проходят культурные, просветительские и спортивные мероприятия, в том числе творческие мастер-классы, презентации национальных костюмов, экологические акции, танцевальные флешмобы и песни у костра. Основные события пройдут на базе детского оздоровительного комплекса "Буревестник". Участники форума посетят значимые исторические объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как отметили в пресс-службе, мероприятие согласовано с Роспотребнадзором, все его участники прошли тестирование на коронавирус.