Фильм "Подольские курсанты" стал победителем конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Победителем номинации "Телевизионный художественный фильм" конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы" стала лента "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева. Об этом на церемонии награждения сообщил член Академии Российского телевидения Владимир Молчанов.

"Подольские курсанты". Поздравляю!", - сказал он.

Финалисты конкурса были представлены в десяти номинациях. Премию в номинации "Информационный сюжет" получила журналистка Ольга Паутова за сюжет о плакатах военных лет. Победителем номинации "Телевизионный документальный фильм" стал фильм "Ржев. Прививка от войны" режиссера Алексея Никулина. Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко с фильмом "Война Анны", а лучшей актрисой - Дарья Урсуляк, сыгравшая главную роль в фильме "Солдатик".

Специально для церемонии оргкомитет премии "ТЭФИ - Летопись Победы" подготовил сюжет о гражданском и профессиональном подвиге военного фотокорреспондента ТАСС Николая Кубеева, погибшего в 1944 году от тяжелого ранения. На фронт он ушел из ТАСС в октябре 1941 года добровольцем, сражался обычным красноармейцем, попутно готовил репортажи для агентства и фронтовых газет. Долгие годы история творческого пути, ранения и гибели фотокорреспондента ТАСС была неизвестна. И только в 2021 году, благодаря московской школьнице Елизавете Соприко и учителю истории Александру Драхлеру, биография военкора стала известна. Также они разыскали и сына военкора ТАСС - Михаила Николаевича Кубеева. Он стал одним из почетных гостей церемонии "ТЭФИ - Летопись победы".

Перед началом церемонии присутствующие почтили минутой молчания и аплодисментами память генерального директора Общественного телевидения России, президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко, умершего 20 июня.

О конкурсе

Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ - Летопись Победы" призван поощрить наиболее значимые телевизионные работы, посвященные Великой Отечественной войне, а также сформировать соответствующее информационное пространство для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, привлечь внимание СМИ к судьбам ветеранов.

Конкурс организован Фондом "Академия Российского телевидения" при поддержке Фонда президентских грантов.