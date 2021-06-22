Бенефисные спектакли Светланы Крючковой из репертуара БДТ представят в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Гастроли народной артистки России Светланы Крючковой со спектаклями из репертуара Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова откроются во вторник на сцене МХАТ им. М. Горького. В период по 27 июня представят постановки Романа Мархолиа "Игрок" и "Жизнь впереди", сообщили журналистам в пресс-службе БДТ.

"В прошлом году [Светлана Крючкова], помимо своего юбилея, отметила 45-летие творческой деятельности в Большом драматическом театре им. Георгия Александровича Товстоногова. Зрители имеют возможность встречаться с любимой актрисой на поэтических вечерах, а свой юбилей она давно мечтала отпраздновать именно так - гастролями в Москву со своими спектаклями. Бенефисы народной артистки России Крючковой "Игрок" и "Жизнь впереди" - это подарок от театра выдающейся актрисе. В этих постановках Светлана Николаевна не только сыграла главные роли, но и стала полноценным соавтором", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя БДТ Андрея Могучего.

Крючкова отметила 70-летие 22 июня 2020 года, но из-за пандемии юбилейные гастроли пришлось перенести на год вперед. 22 и 23 июня зрителям покажут спектакль "Игрок", выпущенный к 40-летию творческой деятельности Крючковой в БДТ и представляющий собой вольную интерпретацию романа Достоевского. Актриса играет в нем сразу несколько ролей. В спектакле много хореографических и музыкальных номеров, персонажи поют иностранные хиты разных лет - от "Paroles, paroles" Джанни Феррио до "Mein herz brennt" Rammstein, отметили в театре.

Показы "Жизнь впереди" состоятся 26 и 27 июня. В основу спектакля положен роман Ромена Гари "Вся жизнь впереди", опубликованный автором под псевдонимом Эмиль Ажар и удостоенный Гонкуровской премии - высшей литературной награды Франции.

Организатором гастролей выступил Благотворительный фонд Олега Ефремова, президентом которого является дочь легендарного режиссера и артиста Анастасия Ефремова. "Именно при Олеге Ефремове Светлана Крючкова пришла во МХАТ. На гастролях МХАТ им. М. Горького выступает не только как принимающая площадка, но и как партнер", - отметили в пресс-службе БДТ.

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе, Молдавия. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского художественного театра. С октября 1975 года - актриса БДТ. Исполняла роли в постановках Товстоногова "Тихий Дон", "Волки и овцы", "На дне" и других. Известна по многочисленным ролям в кино, в числе которых "Большая перемена", "Царская охота", "Оно", "СВ. Спальный вагон", "Утомленные солнцем", "Похороните меня за плинтусом".