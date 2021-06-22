Дмитрий Астрахан поставил пьесу Островского "Доходное место" в "Ленкоме Марка Захарова"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" представит во вторник премьеру спектакля "Доходное место" по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Дмитрия Астрахана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Два вечера подряд - 22 и 23 июня - в "Ленкоме Марка Захарова" будут идти премьерные показы спектакля "Доходное место" по пьесе Александра Николаевича Островского в постановке режиссера Дмитрия Астрахана, который впервые работает в нашем театре. В создании спектакля также участвовали сценограф Анастасия Глебова, художник по костюмам Анастасия Образцова, хореограф Сергей Грицай, автор музыки Сергей Долгушин", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что в постановке заняты "ленкомовские" актеры разных поколений. "Так, в числе исполнителей главных ролей значатся народные артисты РФ Евгений Герасимов, Александр Сирин, Владимир Юматов, Андрей Соколов, заслуженные артистки России Олеся Железняк и Наталья Щукина, лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры Антон Шагин, а также Андрей Миронов, Алексей Маклаков, Станислав Тикунов и многие другие", - перечислила собеседница агентства.

Мнения создателей спектакля

Перед премьерой своим мнением о спектакле поделился с ТАСС режиссер Дмитрий Астрахан.

"В "Ленкоме" ставлю спектакль первый раз", - подтвердил режиссер. "Естественно, волнуюсь. Прекрасный театр, очень благодарен Марку Борисовичу Варшаверу (директору - прим. ТАСС), что получил это приглашение. Отличные артисты, великолепные, потрясающая постановочная часть. Все работают на спектакль, и это очень мне приятно", - оценил Астрахан. "Я ставлю "Доходное место" - прекрасную пьесу Островского. Одно плохо, что заболел артист Владимир Юматов, и мне придется самому играть вместо него, срочным вводом, чтобы премьера состоялась. Это такая ситуация сейчас в стране, люди болеют часто, к сожалению", - посетовал Астрахан.

Он обратил внимание, что изначально является именно театральным режиссером, этой профессии обучался в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. "Потом был режиссером Свердловского ТЮЗа, ставил спектакли в разных театрах России и за рубежом, стажировался у Георгия Александровича Товстоногова в Ленинграде. Пять лет руководил петербургским Театром комедии имени Н. П. Акимова. И как-то уже между делом снял свое первое кино. И понеслось", - заметил Астрахан.

При этом он подчеркнул, что и сейчас своей первой профессии не оставляет. "В Театре Российской армии с успехом идет мой спектакль "Леди на день", в Театре сатиры я недавно выпустил спектакль "Убить папашу", теперь к этому списку добавится "Доходное место" в "Ленкоме Марка Захарова", - констатировал режиссер.

Одна из участниц премьерного спектакля - актриса Олеся Железняк - призналась ТАСС, что рада участвовать в этом проекте.

"В "Доходном месте" я играю Кукушкину, мать двух дочерей, которых нужно выдать замуж, чтобы потом удачно устроить и свою личную судьбу. Роль большая, в ней очень много текста. Но мне кажется, для артиста легче играть большие роли, чем небольшие. Помню, что когда я пришла в "Ленком", Марк Анатольевич [Захаров] назначил меня на роль в спектакле "Варвар и еретик". Я играла там женщину с тазиком во втором акте. Долго наряжалась, гримировалась, часа полтора ждала своего выхода и возвращалась со сцены совершенно обессиленная. Большие роли играть как-то полегче на самом деле", - убеждена актриса.