"Гоголь-центр" запускает программу "Гоголь-арт"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" открывает во вторник программу "Гоголь-арт". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы продолжаем реализовывать планы, которые были намечены еще в прошлом году и объявлены 2 февраля, в день рождения "Гоголь-центра". Мы движемся в том же направлении и эстетике, в которой существовал театр и, надеюсь, будет существовать и дальше. Для нас важно, чтобы пространство театра развивалось как современный мультимедийный культурный центр", - заявил художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович, чьи слова привели в пресс-службе театра.

Там же процитировали основателя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который дал комментарий по поводу программы "Гоголь-арт".

"Гоголь-центр" задумывался как мультижанровое пространство, в котором возможны не только театральные представления, но и выставки, концерты, премьеры кинофильмов, иммерсивные действия, лекции и многое другое. Все годы он так и работает", - констатировал Серебренников. "Выставочная деятельность - одно из важнейших наших направлений, и то, что за него я позвал отвечать Евгению Гершкович, было совершенно осмысленным", - подчеркнул основатель "Гоголь-центра".

По его словам, "Евгения - известнейший искусствовед, автор многочисленных фундаментальных трудов об архитектуре Москвы, о коллекциях агитационного лака, автор исследования о московских династиях". "Она известна как просветитель и куратор кросс-жанровых и мультидисциплинарных проектов. Нет той выставки, которую бы Евгения не посетила и не написала о ней. В сфере ее интересов будут самые яркие, неожиданные и парадоксальные художники, с которыми она планирует делать выставочные проекты на территории "Гоголь-центра", - отметил Серебренников.

"Для этого мы открываем небольшую галерею, в которую зрители смогут попасть совершенно бесплатно. Вместе с посещением спектакля они увидят совершенно уникальные выставки, а, если повезет, то посетят вернисаж и мастер-классы, встречи с художниками и деятелями современного искусства. Это и будет составлять направление "Гоголь-арт", - говорится в комментарии Серебренникова.

О выставке #орусь

Как уточнили в пресс-службе театра, программа "Гоголь-арт", куратором которой стала искусствовед Евгения Гершкович, начинается 22 июня с выставки #орусь, которая, в свою очередь, состоит из двух частей.

"Живописная часть - это работы нижегородского мастера Владимира Мизинова (из собрания Елены Тальянской и Георгия Смирнова), - пояснили в пресс-службе.

Там рассказали, что Владимир Федорович Мизинов (1946-2018) родился в Нижнем Новгороде в семье рабочих завода "Красное Сормово". Получил неполное среднее образование. Военную службу проходил в Заполярье. Долгое время работал монтажником на заводе "Красное Сормово". Увлекался легкой атлетикой, лыжным и велосипедным спортом. Участвовал в соревнованиях по биатлону.

"Из-за производственной травмы и поврежденной руки Мизинову пришлось оставить спорт, завод и пойти инструктором физкультуры в Сормовский парк культуры и отдыха. Оформителем в парке работал Сергей Сорокин. Тогда уже известный художник заметил интерес спортивного инструктора к своим занятиям и просто дал ему в руки краски и картон. Так, в сорок лет Владимир Мизинов начал рисовать. Вначале это происходило не без влияния Сергея Сорокина. Первую работу художника взяли на Поволжскую зональную выставку самодеятельного творчества в 1987 году. С тех пор уже прошло немало выставок Мизинова. Многие города повидали его солнечную живопись - Кострома, Псков, Москва, Екатеринбург, Братислава, Канны. Теперь его работы будут демонстрироваться в "Гоголь-центре", - проинформировали в пресс-службе.

Там же сообщили, что новое галерейное пространство "Гоголь-центра" отдано инсталляции "Скатерть самобранка". Ее автор - уроженец Воронежа, художник Сергей Иванович Горшков (1958), выпускник Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого. Москвичи знакомы с ним по многочисленным музейным выставочным проектам и оформлению клуба "Петрович".

"Выставка #орусь откроется 22 июня (в 17:00) накануне показов спектакля "Кому на Руси жить хорошо" и станет логичным продолжением этой постановки Кирилла Серебренникова", - добавили в пресс-службе "Гоголь-центра".