Венецию могут включить в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Венеция и Будапешт могут попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на рекомендации консультативных органов организации.

Как указывает агентство, влияние туризма было одним из критериев, побудивших ЮНЕСКО обратиться с просьбой включить Венецию в список наследия, находящегося под угрозой. В частности, организация призывает немедленно запретить заход в лагуну больших круизных лайнеров. Итальянские власти не раз заявляли о запрете на заход больших круизных лайнеров. В то же время, пока не найден альтернативный маршрут, лайнеры смогут заходить в лагуну, как это произошло в начале июня.

Этот вопрос остается нерешенным на протяжении многих лет. Венеция была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

Организация ООН также обеспокоена масштабными реконструкциями в районе Будапешта, где расположена старинная Будайская крепость, отмечает AFP.

Решение будет принято во время 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который пройдет в Фучжоу (Китай) с 16 по 31 июля в режиме онлайн. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле примет 16 июля участие в открытии сессии, в ходе которой комитет, в частности, изучит состояние сохранения 255 объектов, уже включенных в Список всемирного наследия. Из них 53 также фигурируют в Списке всемирного наследия, находящегося под угрозой. С 24 июля в ходе сессии комитет приступит к рассмотрению новых кандидатур на включение в Список всемирного наследия, начав с заявок, которые не удалось рассмотреть в прошлом году.

Со стороны России в 2021 году была подана заявка на включение в список ЮНЕСКО петроглифов Онежского озера и Белого моря. Франция в 2021 году предложила внести в список город Ниццу как столицу туризма региона Ривьера, а в 2020 - Кордуанский маяк, расположенный в устье Жиронды на юго-западе страны.