Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли на неопределенный срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб Свердловской области принял решение перенести крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night, отменять его не планируется, сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор в Instagram анонсировал отмену фестиваля, который должен был пройти 25 июня, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

"Он не отменен, фестиваль перенесен пока на неопределенный срок", - сказал Куйвашев, уточнив, что власти ждут улучшения эпидемиологической ситуации и развития коллективного иммунитета.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. Максимальное число зрителей составило около 170 тыс. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.