"Хор Турецкого" выступит в Европе с программой "Песни Победы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Арт-группы народного артиста России Михаила Турецкого "Хор Турецкого" и Soprano выступят с программой "Песни Победы" в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии и Испании. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе коллективов.

В мае "Песни Победы" прозвучали в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Сербии. "В этом году после успешной реализации проекта в странах Азии "Песни Победы" теперь звучат на центральных площадях Европы. Марафон примут такие страны, как Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Словения, Австрия, Испания и другие", - рассказали в пресс-службе.

В Болгарии музыканты выступят в Пловдиве (24 июня) и Софии (25 июня), после этого их ждут в румынском Клуже (26 июня), столице Венгрии Будапеште (27 июня), Братиславе в Словакии (28 июня), хорватской Пуле (29 июня), словенской Любляне (30 июня). Коллективы Турецкого споют 1 июля в Вене на площади Шварценбергплац, а 25 июля - в Мадриде у королевского дворца.

Как отметили организаторы, концерты пройдут при соблюдении всех необходимых санитарных норм и социальной дистанции между зрителями.

"Европа очень ждала этот марафон, о чем свидетельствует поддержка проекта европейскими властями и выданные им разрешения на проведения мероприятий, - подчеркнули в пресс-службе. - "Песни Победы" стали настоящим интернациональным музыкальным посольством. Через музыку артисты налаживают мосты дружбы между государствами, заряжают людей на позитив и призывают сохранить хрупкий мир, в котором так много распрей и разногласий".

Европейских слушателей ждут самые популярные песни военных лет: "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Бухенвальдский набат", а также авторские "Ленинградский горьковатый хлеб", "Что ты знаешь о войне". По традиции коллективы готовят музыкальные комплименты для принимающих стран - песни на болгарском, испанском и других языках.

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. С 2018 по 2021 год при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 21 стране.