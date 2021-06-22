В Екатеринбург доставили картины Ван Гога и Моне для первой выставки в "Эрмитаж-Урале"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Около 80 работ французских художников и скульпторов из собрания Государственного Эрмитажа доставили в Екатеринбург и распаковали к первой выставке культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", которая состоится после его открытия. В состав экспозиции будут включены картины таких мастеров, как Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Клод Моне, Поль Сезанн, Огюст Ренуар и других, передает корреспондент ТАСС из центра, где состоялось вскрытие ящиков с экспонатами.

Открытие центра "Эрмитаж-Урал" запланировано на 1 июля - день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году. Изначально центр планировалось открыть в ноябре 2020 года, однако из-за пандемии сроки были перенесены.

"Мы хотели показать все многообразие того явления, о котором было французское искусство [XIX века]. Конечно, мы попытались объять весь хронологический период, то есть мы начинаем с самых ранних вещей, написанных на рубеже XIX века, а заканчиваем мы уже "Горой Святой Виктории" Сезанна, которая написана в конце XIX века и которая стала вообще одним из символов современного искусства", - сказала журналистам хранитель живописи стран Европы XIX-XX веков, куратор выставки из Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Наталья Демина.

Ящики с произведениями прибыли в центр 21 июня, после чего их на сутки оставили в залах для необходимой акклиматизации. 22 июня после вскрытия ящиков специалисты осмотрели экспонаты и зафиксировали их сохранность. Экспозиция, состоящая из 22 скульптур, 42 картин художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов, разместится на первом этаже "Эрмитаж-Урала".

"[Этой экспозиции] предшествовала большая реставрация, большая подготовка к изучению самих произведений, подготовка дополнительной сопроводительной информации, то есть это работа, как правило, более серьезная, чем работа над временной выставкой", - отметил журналистам директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

История Эрмитажа на Урале

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов. Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.