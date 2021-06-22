Святоносский маяк под Мурманском стал объектом культурного наследия федерального значения

ТАСС, 22 июня. Святоносский маяк на северо-восточном побережье Кольского полуострова в Мурманской области стал объектом культурного наследия федерального значения, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Мурманской области.

Святоносский маяк - один из старейших действующих маяков в России, он был установлен на мысе Святой Нос в 1862 году. Он имеет важное значение не только для морского побережья Мурманской области, но и для всего Северного морского пути, обеспечивая навигационную безопасность. Маяк не переставал работать во время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.

"Святоносский маяк, расположенный на северо-восточном побережье Кольского полуострова, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Здание Святоносского маяка - уникальный образец деревянного архитектурного фортификационного сооружения XIX века", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во время Первой мировой войны маяк работал периодически - только по указанию военного командования для обеспечения прохода российских кораблей и транспорта. В 1916 году, когда на Северном театре военных действий впервые появились германские подводные лодки, на маяке был выставлен пост наблюдения и связи. Во время Великой Отечественной войны по морскому пути мимо маяка из Архангельска в Кольский залив осуществлялось снабжение Северного флота и войск Карельского фронта в Заполярье. С лета 1942 года по этому маршруту началось движение союзных конвоев.

"В 2004 году специалисты ООО "Арктик-проект" и отделение маячной службы в/ч 26909 провели на маяке ремонт и перевели в автоматический режим работы с использованием солнечных батарей и аккумуляторов. В 2018 и 2019 годах Министерством культуры Мурманской области проведена масштабная работа по обследованию и описанию уникального маяка", - говорится в сообщении.