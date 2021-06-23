Фестиваль уличных театров собрал в Архангельске 15 коллективов из разных регионов России

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. ХХVII Международный фестиваль уличных театров открылся в среду в Архангельске. Как рассказала ТАСС заместитель художественного руководителя Архангельского молодежного театра Анастасия Дедешина, в этом году из-за коронавирусных ограничений в программе только российские участники - более 15 коллективов.

"Фестиваль в этом году, как и в прошлом, проходит в формате всероссийского, но это практически не обеднит программу фестиваля. Мы, зная, что не сможем пригласить иностранцев, целый год занимались поиском театров, спектаклей, семейных историй, и собрали очень интересную программу, которая ориентирована в первую очередь на семьи. У нас участвуют более 15 театров", - сказала Дедешина.

По ее словам, это коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Архангельской области. Они покажут как постановки предназначенные для больших площадей, так и совсем камерные спектакли.

Так, Никитинский театр из Воронежа представит в Архангельске пьесу "Двенадцатая ночь" по Уильяму Шекспиру. Спектакль будут играть на пляже Северной Двины. Длится он почти три часа, при этом показывать его будут три раза, и каждый раз это будут разные постановки. "Режиссер Юрий Муравицкий придумал такой ход: артисты перед началом спектакля тянут из шляпы бумажки, а на бумажках написано, какую роль ты сегодня играешь, - пояснила Дедешина. - То есть это будет три абсолютно разных спектакля по одной и той же "Двенадцатой ночи". Такой подход вполне в духе шекспировской эпохи, когда в театре все роли исполняли мужчины.

Московский театр "Импресарио" спектакль "Мы выйдем с собой погулять в лес" покажет в музее под открытым небом "Малые Корелы", где есть подходящий участок леса. "Мы нашли там такой неплохой закуток, где действительно можно в одиночестве погулять по лесу", - сказала представитель организаторов. Это спектакль-аудиопрогулка: зритель надевает наушники, слушает голос и отправляется на индивидуальную прогулку в лес. Из реквизита предлагаются яблоко и фломастер. Голос мальчика Федора или девочки Аси на 36 минут становится проводником, он рассказывает о жизни, расспрашивает о зрителе и дает задания.

Единственный показ проведет театр "Плохой театр" из Санкт-Петербурга. Их "Квадрат" ставился для закрытых помещений, но в Архангельске он впервые пройдет на улице. "Скейт-парк Дома молодежи, как оказалось, идеально подходит для такого действа", - отметила Дедешина. Это документальный спектакль, собранный из рассказов тульских парней, выросших в девяностые годы.

Огненное шоу

Театр "Огненные люди" вечером в день открытия в центре Архангельска покажет шоу "Карнавабль". На огромном корабле будут музыка, танцы, цветы и фейерверки.

Архангельский молодежный театр на фестивале представит три премьеры. 26 июня в бывшем здании морского речного вокзала покажут проект "Север-2" - экспериментальную постановку. Это продолжение спектакля-инсталляции "Север", который в 2021 году получил премию "Золотая маска". "Север-2" в театре называет "спектакль-грибница" о мифах будущего северной земли. "Если на "Севере" ты мог ходить сколько хочешь, хоть десять часов, и там неограниченное количество зрителей, то "Север-2" будет работать в ограниченном количестве сессий для ограниченного числа людей. 26 июня будет всего три показа, мы запускаем этот проект и откладываем его до осени, до сентября", - добавила Дедешина.

В программе также музыкальная драма "Эй, Земля!" и пластический спектакль без слов "Контакт". Это первый режиссерский опыт актера молодежного театра Антона Чистякова.

Каждый день фестиваля в восемь часов утра будет начинаться с гимнастики "Пробуждение". "От прекрасного артиста Олега Жуковского - это артист театра "Дерево". Мы пригласили Олега, он будет вести мастер-классы для жителей города, для артистов, а для всех в восемь утра он будет проводить гимнистику на Набережной, будем вставать рано", - сказала представитель организаторов.

Деловая программа

Впервые на фестивале уличных театров предусмотрена деловая программа. Лекции, мастер-классы, круглые столы для продюсеров, режиссеров и актеров уличных театров будут проходить в течение четырех дней. Проект организован Архангельским молодежным театром совместно с недавно созданным Российским союзом уличных театров и уличных артистов. "Это хорошая поддержка для уличных коллективов, потому что у нас это движение не так сильно развито как в Европе, - отметила Дедешина. - Представители других уличных фестивалей, которые существуют год-два, смогут посмотреть, как устроен фестиваль".

Еще одно нововведение этого года - театральная лаборатория "Были и небыли". Ее будет проводить режиссер, лауреат премии "Золотая Маска" 2021 года за спектакль "4elovekvmaske" Кирилл Люкевич. 35 участников, среди которых актеры четырех театров области, студенты колледжа культуры, музыканты и художники, будут делать проект по биографии и творчеству известного сказочника и живописца Степана Писахова. Итог они покажут 26 июня.

В связи с пандемией на площадках может быть от 50 до 150 зрителей, вход только по предварительной регистрации. У зрителей должна быть или справка об отрицательном ПЦР-тесте, наличии антител к коронавирусу, или о пройденной вакцинации. На всей территории фестиваля установлен масочный режим.