Романы Гиголашвили, Юзефовича и Степновой включили в длинный список премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 40 романов вошли в длинный список литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Современная русская проза", в их числе произведения Михаила Гиголашвили, Марины Степновой, Леонида Юзефовича, Алексея Поляринова и других авторов. Об этом сообщает в среду пресс-служба организаторов награды.

"В этом году жюри было очень сложно отобрать даже длинный список - мы получили более двухсот произведений на соискание премии "Ясная Поляна". На победу в равной степени могут претендовать как маститые литераторы, так и новые писатели - "Ясная Поляна" присуждается не за имена, а за качество литературы", - подчеркнул председатель премии, советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой, которого процитировали в пресс-службе.

Номинация "Современная русская проза" является для премии "Ясная Поляна" ключевой. Жюри выбирает самые значимые произведения, созданные на русском языке за последние годы. В длинный список вошли 44 книги, в том числе "Секретики" Петра Алешковского, "Сады Виверны" Юрия Буйды, "Кока" Михаила Гиголашвили, "Конец света, моя любовь" Аллы Горбуновой, "Земля" Михаила Елизарова, "Последнее время" Шамиля Идиатуллина, "Лесков. Прозеванный гений" Майи Кучерской. Также эксперты включили в него романы "Сад" Марины Степновой, "Филэллин" Леонида Юзефовича, "Риф" Алексея Поляринова, "Готские письма" Германа Садулаева и другие.

Финалистов номинации назовут в сентябре, а церемония награждения лауреатов запланирована на октябрь.

Ежегодная общероссийская литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.