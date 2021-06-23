Письма Эренбурга и художников "Кукрыниксов" времен войны вошли в сборник Центра "Холокост"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Научно-просветительный Центр "Холокост" опубликовал документальный сборник писем и дневников советских евреев, членов их семей о событиях Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов на оккупированной территории СССР, в который вошли в том числе личные материалы писателя Илья Эренбурга, художников легендарной группы "Кукрыниксы" и литературоведа Льва Копелева, сообщили ТАСС авторы издания.

"Только что изданный сборник включает около 340 писем, четыре дневника, около 200 иллюстраций. Подавляющее число документов публикуется впервые. В числе авторов - герой Малой земли Цезарь Куников, Давид Кеймах - один из организаторов уничтожения гауляйтера Кубе (немецкого генерала, несущего ответственность за гибель более 50 тыс. евреев в 1942 году - прим. ТАСС) в Белоруссии, известный литературовед Лев Копелев, писатель Илья Эренбург, художники "Кукрыниксы", - пояснил сопредседатель Центра "Холокост", профессор Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман.

Он добавил, что цель этих публикаций - показать личные истории людей на фронте, в эвакуации, в блокадном Ленинграде, в нацистских концлагерях. Это шестой выпуск сборника, которые публикуются уже 14 лет, а работа над ними продолжается более 30 лет.

Авторы писем рассказывают своим родным и друзьям о боях, участниками или свидетелями которых они оказались, о своем спасении и помощи местных жителей в советских республиках.

Интерес за рубежом

Альтман рассказал, что другой важной задачей сборника является желание показать "живой голос" людей той эпохи, "голос и чувство войны", которые передаются через письма известных и неизвестных ее участников. Трагедия Холокоста упоминается в четверти всех опубликованных писем. Список погибших в лагерях смерти родных у каждого из авторов исчисляется десятками.

По словам сопредседателя Центра, опубликованные документы вызывают интерес не только в России, но и за рубежом. В частности, студенты Потсдамского университета перевели на немецкий язык около 30 опубликованных писем о событиях, произошедших на территории Европы.

Человеческий взгляд

Один из составителей сборника, научный сотрудник Центра "Холокост" Роман Жигун добавил, что опубликованные личные документы - это "человеческий взгляд" на масштабные события героического и трагического прошлого.

"Ты смотришь на это глазами обычного человека, и эта бездушная статистика превращается во что-то осмысленное. Не 27 млн как просто число, а 27 млн конкретных человеческих судеб. Ты это видишь через письма и дневники. Но мы не только публикуем тексты сами по себе, хотя и это уже большое дело, мы восстанавливаем биографии авторов, адресатов и тех людей, кто просто упомянут в том или ином письме или дневнике", - отметил Жигун. Он добавил, что эти письма и личные документы являются "запечатленной на бумаге человеческой душой". Часто исследователи в письмах обнаруживают ранее неизвестные факты о войне, которых нет в официальных документах. Поэтому издание полезно еще и историкам, преподавателям и студентам.

В подготовке сборника участвовали несколько десятков добровольцев, которые вручную безвозмездно перепечатывали рукописные документы для их дальнейшего анализа и публикации.

В настоящее время бумажная версия сборника выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров, ее можно запросить непосредственно в Центре "Холокост". На официальном сайте организации доступна и электронная версия издания для скачивания всеми желающими. Кроме того, с 22 июня на своем сайте Центр начал публиковать письма за каждый день войны на основе всех шести вышедших сборников и дневниковых записей.