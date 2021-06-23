Более 310 мероприятий состоится на фестивале новой культуры "Другой" в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль новой культуры "Другой", который включает в себя книжный фестиваль "Белый июнь", фестиваль уличных театров, музыкальный фестиваль и фестиваль креативных индустрий, открылся в среду в Архангельске. Как рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля, всего до 4 июля в городе пройдет более 310 мероприятий: выставки, концерты, лекции, ярмарки.

"Фестиваль "Другой" в этом году включает книжный фестиваль "Белый июнь", фестиваль уличных театров, музыкальный фестиваль и впервые фестиваль креативных индустрий. Мероприятия будут проходить до 4 июля. Единственное, от чего отказались - это гастрономическая часть. Всего запланировано около 310 мероприятий", - сказали в пресс-службе.

В ходе фестиваля книги "Белый июнь" до 27 июня пройдут около 20 встреч с писателями, презентации книг, например романа Евгения Водолазкина "Оправдание Острова", лекции и мастер-классы по книгам, выставки и кинопоказы, а также книжная ярмарка. "К нам едут все, кто заявлялся. Не приедет буквально пара человек, кто заболел", - отметил генеральный продюсер фестиваля "Другой" Василий Ларионов. Тема фестиваля в этом году: "Ориентация - Север". На лекциях и встречах писатели, критики и издатели обсудят северную идентичность.

В центре Архангельска в Петровском парке запланированы встречи с писательницей и сценаристкой Анной Козловой, писателем Евгением Водолазкиным, журналистом и филологом Андреем Аствацатуровым, детскими писателями Евгением Рудашевским и Анной Старобинец и другими. Впервые в фестивале примут участие авторы из других стран. Как рассказали в пресс-службе фестиваля, пройдут онлайн-встречи с датскими писателями Идой Йессен и Юсси Адлер-Ольсеном, писательницей, актрисой и певицей из Швеции Ниной Вяха, шведской писательницей Анн-Хелен Лаэстадиус, норвежскими писателями Руне Белсвиком, Марией Парр и Ю Несбё, детской писательницей из Германии Аннетте Херцог.

Музыка и креативная индустрия

В День города Архангельска, 27 июня, в центре города пройдет музыкальный фестиваль. Его откроет группа из Архангельска "Провинциальные меха". "Они выиграли возможность участия в фестивале "Другой" по итогам первого конкурса для молодых исполнителей музыки актуальных направлений Arkhangelsk Music Search", - пояснили в пресс-службе. Конкурс прошел в Архангельске осенью 2020 года.

Также в Архангельске выступят Поля Дудка, московская инди-рок-группа Bicycles for Afghanistan, коллектив "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", группы Мgzavebi (Грузия) и "Браво".

Заключительная часть "Другого" - фестиваль креативных индустрий. В деловой программе участники обсудят лучшие практики формирования городской среды. В Архангельск приедут ведущие российские архитекторы, урбанисты и исследователи из Москвы, Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга. Эксперты из Франции, Дании и Швеции представят урбанистические практики своих стран. Планируется, что международный проект Waterfront проведет в рамках фестиваля исследование Набережной Архангельска и представят результаты своего исследования. Жителей и гостей города познакомят с направлениями развития пространства города и современного уличного искусства на лекциях и выставках.

Как пояснил Ларионов, для посещения мероприятий посетителям потребуется справка о вакцинации от коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или о наличии антител к ковиду. На фестивале введен обязательный масочный режим. Кроме того, в ходе фестиваля "Другой" можно будет сделать бесплатную прививку от COVID-19, в Петровском парке будет развернут пункт вакцинации. Вход на все события только по предварительной регистрации.