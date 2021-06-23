Русский музей открыл выставку пейзажей Шишкина, написанных в непривычных жанрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в среду выставку произведений Ивана Шишкина, которые были написаны им в различных жанрах. Помимо привычных живописных полотен, в экспозицию вошли его графические работы, офорты и литографии.

"Каждый из нас с детства знает произведения Шишкина. Казалось бы, что можно сказать про него нового? И тем не менее, можно сказать, потому что Русский музей обладает великолепным собранием рисунков, гравюр, офортов, литографий Шишкина. У нас есть в фондах живописные полотна и этюды, которые не показываются ни в постоянной экспозиции, ни на выставках. Мы решили показать проведения из фондов, сделав акцент на том, чего зритель не знает", - сказала на открытии выставки заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

В экспозицию вошли около 140 произведений художника. На всех изображены пейзажи, выполненные в разной манере. Среди них живописные работы, написанные на острове Валаам, в Швейцарии, в окрестностях Дюссельдорфа и в российских деревнях, рисунки "У ручья", "Болото", "Заросший пруд", написанные в технике угля и мела на картоне, карандашные наброски, в числе которых эскиз к знаменитой картине "Утро в сосновом лесу". Литографии и офорты Шишкина также посвящены природе.

Иван Шишкин (1832-1898) родился в Елабуге Вятской губернии, учился в Московском училище живописи и ваяния, затем поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, где проявил выдающиеся способности в изобразительном искусстве и начал обретать собственный стиль и отношение к природе. Он прославился своими многочисленными живописными пейзажами, среди которых "Рожь", "Корабельная роща", "Утро в сосновом лесу", "Перед грозой". Выставка Шишкина будет открыта в корпусе Бенуа Русского музея с 23 июня по 30 августа.