В Крыму сообщили, что одному из древнейших храмов РФ нужна реставрация после подтопления

ЯЛТА /Республика Крым/, 24 июня. /ТАСС/. Храм Иоанна Предтечи в Керчи, подтопленный на прошлой неделе в результате сильных ливней, нуждается в реставрации, сообщила ТАСС министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"Храм Иоанна Предтечи, как и весь центр [Керчи], стоял в воде. Мы собирались проводить там работы, заняться им в 2022 году. Видимо, придется это сделать в 2021-м", - сказала Новосельская.

Она уточнила, что храм включен в число объектов культурного наследия, по которым власти Крыма обратились к федеральному центру после подтопления в Керчи. Министр подчеркнула, что "памятник требует особого восстановления, реставрации, реконструкции". Она напомнила, что это, возможно, самый древний действующий христианский храм России (церковь Святого Иоанна Предтечи построена примерно в X веке на основе более раннего храма в византийском стиле).

"Мы уже связались с Москвой, уже проинформировали о потерях по объектам культурного наследия в Керчи и в Феодосии, выявили потребности и примерно составили смету. Около 480-500 млн рублей [потребуется на восстановление объектов]", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в Керчи, кроме храма, реставрация требуется также музейному комплексу Аджимушкайских каменоломен - подземелий, где держали оборону в годы Великой Отечественной войны советские солдаты, территории Царского кургана (усыпальница одного из местных царей античного периода), картинной галерее и другим объектам.