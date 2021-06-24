В США продали с аукциона картину Черчилля за $1,8 млн

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), продана в среду на торгах в Нью-Йорке примерно за $1,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Phillips.

По словам его специалистов, картина была написана маслом летом 1921 года. На полотне размером 76 на 63,3 см запечатлены лес и ров с водой вблизи небольшого английского городка.

Оценочная стоимость лота составляла от $1,5 млн до $2 млн. Полотно ранее являлось частью коллекции греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса (1906-1975).

В марте на торгах в Лондоне, организованных аукционным домом Christie's, была продана за $11,6 млн другая картина Черчилля. Ее выставила на продажу американская актриса Анджелина Джоли.

Черчилль увлекся живописью, когда ему было за 40 лет, и успел за свою жизнь создать около 540 полотен. Большая часть работ находится в частных собраниях или принадлежит его потомкам.