Организаторы Каннского кинофестиваля огласили состав жюри во главе с режиссером Спайком Ли

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Французский режиссер Мати Диоп, американская актриса и продюсер Мэгги Джилленхол, бразильский сценарист Клебер Мендонса Фильо, французская певица Милен Фармер вошли в состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг организаторами киносмотра.

Работы участников также будут оценивать актер Тахар Рахим, сценарист Джессика Хауснер, актриса Мелани Лоран. В состав жюри в этом году приглашен южнокорейский актер Сон Кан Хо, известный по участию в фильме "Паразиты" (Gisaengchung, 2019). В 2019 году эта лента была удостоена главной награды Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви". Возглавит жюри американский режиссер Спайк Ли.

"Вокруг Спайка Ли собрались пять женщин и трое мужчин с пяти континентов и семи национальностей. Им выпала честь открыть фильмы, участвующие в международном конкурсе 2021 года", - отмечают организаторы фестиваля.

74-й Каннский кинофестиваль открывается на Лазурном берегу 6 июля. Церемония закрытия пройдет 17 июля. В основной конкурс вошли 24 киноленты, в том числе последняя работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (2021). В связи с пандемией коронавируса каннский смотр решено провести при строгих санитарных мерах.

В прошлом году из-за эпидемии сроки проведения фестиваля неоднократно переносились. В очном формате провести полномасштабный киносмотр так и не удалось. Организаторы фестиваля не стали присуждать премии, ограничившись лишь проведением церемонии открытия в онлайн-формате и официальным включением фильмов в его программу.