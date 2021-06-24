Исследование: "Вампиры средней полосы" стали наиболее обсуждаемым сериалом весны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сериалы "Вампиры средней полосы", "Угрюм-река" и "Пищеблок" стали самыми обсуждаемыми проектами весны. Об этом свидетельствуют данные платформы аналитики социальных медиа YouScan, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании платформы YouScan рассматривались русскоязычные сериалы, которые вышли в период с 1 марта по 31 мая 2021 года. Эксперты платформы проанализировали около 60 тысяч упоминаний этих проектов в социальных медиа, в том числе, постов и комментариев. Суммарное вовлечение аудитории - общее количество лайков, комментариев, репостов за указанный период - составило более 300 тысяч реакций.

"Лидером по количеству реакций стал сериал онлайн-кинотеатра START "Вампиры средней полосы" - за март-май он собрал 75 088 лайков, комментариев и репостов", - следует из данных платформы.

В центре сюжета проекта оказывается провинциальная семья вампиров из Смоленска, которая предпочитает обходиться без убийств. Их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда в городе находят тела обескровленных парней. Режиссером проекта выступил Антон Маслов, главную роль исполнил Юрий Стоянов. Съемки второго сезона запланированы на 2022 год.

Второе место занял проект Первого канала "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза, получивший свыше 52,6 тысяч реакций. Действие многосерийного фильма, как и легшего в основу романа Вячеслава Шишкова, разворачивается в конце XIX - начале XX века в Сибири. По сюжету отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину - офицерскую вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет наказ отца, а по возвращении намеревается покорить всю Сибирь.

Третьим стал сериал "Пищеблок" онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD" по одноименному роману Алексея Иванова. Несмотря на то, что его премьера состоялась в конце мая, обсуждение первых трех серий в этот период превысило 41,7 тысячи реакций. События проекта развиваются в небольшом пионерском лагере на берегу Волги, где в разгар Олимпиады 1980 года происходит череда загадочных событий. Адаптацией книги для сценария занимался Александр Талал, который ранее работал над фильмами "Дневной дозор" и "Черная молния", режиссером стал Святослав Подгаевский. Финальная серия выйдет в начале июля.