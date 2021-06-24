Вокалист Blink-182 сообщил, что болен раком

ТАСС, 24 июня. Вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что болен раком и проходит курс химиотерапии.
"Последние три месяца я прохожу химиотерапию из-за рака. У меня рак. Это отстой и мне страшно, но в то же время мне повезло с прекрасными врачами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это", - написал Хоппус в среду на своей странице в Twitter. По его словам, лечение продлится еще несколько месяцев.
Он выразил надежду, что в скором будущем сможет увидеться со своими поклонниками на концерте группы.
Blink-182 - группа из Калифорнии, основанная в 1992 году. На ее счету восемь альбомов, последний из них вышел в 2019 году.