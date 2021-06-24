Снятый на iPhone фильм об Эрмитаже попал в три номинации на "Каннских львах"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone", который создала студия Тимура Бекмамбетова Bazelevs, представлен в трех номинациях на международном фестивале рекламы "Каннские львы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

Проект "Эрмитаж. Снято на iPhone" снимался в музее одним дублем на iPhone 11 Pro Max, полная длина ролика составила более 5 часов. "Это первые номинации "Каннских львов" для Bazelevs - компании, которая выросла в самого известного российского производителя кино и контента на международном уровне по сути из легендарных рекламных роликов Тимура Бекмамбетова", - отметила исполнительный продюсер Bazelevs Екатерина Ткаченко.

Проект представлен в категориях "Онлайн-фильм", "Вирусный фильм" и "Культура и контекст". Во время съемки группа из более 100 человек прошла 45 залов и запечатлела 588 произведений искусства.

Режиссером ролика выступила Аксинья Гог, он включает оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, хореографические перформансы, а также живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера. Оператором стал Давид Хайзников.