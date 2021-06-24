Первой премьерой нового худрука в театре Виктюка станет спектакль по авторам-обэриутам

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Денис Азаров 26 и 27 июня представит первую премьеру на этой сцене - спектакль "Пир". Об этом режиссер сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Спектакль создан по текстам участников ОБЭРИУ (Объединения Реального Искусства - группы писателей, существовавшей в конце 1920-х - начале 1930-х годов в Ленинграде, в которую входили, в частности, Даниил Хармс, Николай Олейников, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Яков Друскин, Леонид Липавский). "Вообще парадокс в жизни и парадокс в восприятии мира - это мое, а эти авторы наиболее парадоксальны в нашей, да и зарубежной литературе тоже", - пояснил свой выбор Азаров.

Это не первое обращение режиссера к творчеству обэриутов: их произведения он ставил на сценах Гоголь-центра и Драматического театра им. Волкова. "Логично вытекало, что первый спектакль в новом театре в качестве художественного руководителя я должен поставить по этим авторам", - заметил он.

Идею хорошо приняла и труппа театра Романа Виктюка. Участник спектакля актер Дмитрий Бозин напомнил, что и основатель театра обращался в работе к авторам-обэриутам. "Романа Григорьевича [Виктюка] интересовал театр парадокса. Для меня театр парадокса - тоже самый интересный, желанный. Поэтому у меня не было внутреннего конфликта с персонажем", - поделился он.

"Я могу сказать одно: Театр Романа Виктюка - это театр, который нацелен на работу, это очень открытая к работе труппа", - подчеркнул Азаров. Директор театра Валерий Райков подчеркнул, что премьера будет масштабной. "Удивить сложно, но спектакль "Пир" - самый сложный в постановочном плане в нашем театре. [Художник-постановщик] Алексей Трегубов задал высокую планку в прямом и переносном смысле: деревья у нас по 10 м, - отметил он. - Денис Николаевич сделал спектакль, в котором дал возможность раскрыться каждому актеру, это интересно наблюдать".

Роман Виктюк, основатель театра, умер 17 ноября 2020. В середине декабря новым художественным руководителем был назначен режиссер Денис Азаров.