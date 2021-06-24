Режиссер Петрунь приступил к съемкам сериала о Фаине Раневской

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режиссер Дмитрий Петрунь приступил к съемкам сериала о становлении Фаины Раневской, приуроченный к 125-летию со дня рождения артистки, главную роль в проекте исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании Star Media.

"Судьба Фаины Георгиевны Раневской дает возможность мне как режиссеру окунутся в большой объем эмоций, в разные интересные ситуации, в разные времена. Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью", - рассказал Петрунь, чьи слова привела пресс-служба.

По словам режиссера, сериал "Фаина" расскажет о становлении актрисы, а также станет историей о человеческом выборе и о том, "как важно быть честным и по отношению к себе и по отношению к своим близким".

Драма будет состоять из восьми эпизодов, он создается по заказу Первого канала при поддержке Минкультуры РФ. Съемки проекта приурочены к 125-летию со дня рождения актрисы, которая родилась 27 августа 1896 года.

Как отметила исполнительница главной роли в сериале Цигаль-Полищук, она всегда восхищалась советской артисткой. "Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле - глупо и пытаться на это претендовать. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаем историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей", - поделилась актриса.

Работа над сериалом продлится до конца сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и родном городе актрисы Таганроге. Премьера состоится на Первом канале.