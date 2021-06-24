Российские продюсеры присоединятся к проекту Милоша Биковича

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские продюсеры планируют присоединиться к созданию зарубежного фильма "Большое ограбление трамвая" (The Great Tram Robbery) о сербском кинокритике и режиссере, над которым также работает Милош Бикович, проект хотят представить на конкурс миноритарной поддержки Минкультуры РФ. Об этом ТАСС сообщила в четверг продюсер Ксения Волочковская.

"Мы с Вадимом Быркиным, создателем фильма "Балканский рубеж", планируем выступить как копродюсеры от российской стороны совместно с компанией Nota Bene. Сейчас мы в стадии заключения соглашения с сербской компанией Gargantua Films и Милошем Биковичем", - сказала Волочковская.

Фильм "Большое ограбление трамвая" стал одним из девяти зарубежных картин, которые отобрали для участия в питчинге проектов для совместного производства на международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, проходившем в начале июня. Тогда организаторы уточняли, что кинематографисты, которым удастся привлечь к сотрудничеству российских продюсеров, в третьем квартале 2021 года смогут также принять участие в конкурсе миноритарной копродукции Минкультуры РФ. Впервые министерство провело конкурс на распределение миноритарной поддержки российских продюсеров для участия в создании фильмов совместно с другими странами в 2019 году. Одним из проектов, представленных на том питчинге, была драма "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, которая вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля 2021 года.

"Мы планируем представить проект на конкурс миноритарной поддержки, который проведет Минкультуры, а также в другие российские фонды", - отметила собеседница агентства. Режиссером выступает Слободан Шиян, Бикович стал одним из продюсеров проекта. Картина расскажет историю сербского режиссера, поэта и кинокритика Бошко Токина, который снял свой первый фильм и попал за это в тюрьму.