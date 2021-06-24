Российский мультфильм для дошкольников "Пластилинки" покажут на территории Китая

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дошкольный образовательный сериал "Пластилинки", созданный на "Союзмультфильме", покажут на территории КНР, его планируется распространить на более чем 40 цифровых платформах в стране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба студии.

Студия "Союзмультфильм" заключила соглашение о дистрибуции мультфильма в Китае с компанией Joy Media на кинорынке в рамках Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси. "Пластилиновая техника несет в себе особое обаяние и уникальный вовлекающий эффект, благодаря которому имеет высокий обучающий потенциал. Именно поэтому мультсериал "Пластилинки", который помогает нашей самой младшей аудитории познавать богатство окружающего мира, выполнен в этом жанре. И мы очень рады, что теперь, благодаря сотрудничеству с Joy Media, аудитория Китая сможет познакомиться с этим необычным проектом и по достоинству оценить талант авторов "Союзмультфильма" и возможности киностудии", - отметила председатель правления студии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Сериал "Пластилинки" режиссера Сергея Меринова был создан при поддержке Первого канала. Проект ориентирован на дошкольную аудиторию: он рассказывает юным зрителям об основах счета, азбуке и окружающем мире в игровой форме.

В Joy Media выразили уверенность, что мультсериал найдет своего зрителя в КНР. "Мы будем работать над тем, чтобы сериал был широко распространен на более чем 40 цифровых платформах в Китае. И в целом надеемся на большой успех с контентом "Союзмультфильма" в Китае", - подчеркнула гендиректор компании Лилиан Ли.

Ранее компания также приобрела права для дистрибуции на территории КНР 82 авторских короткометражных картин "Союзмультфильма".