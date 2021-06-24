Союз театральных деятелей России выступил в защиту бывшего директора Бахрушинского музея

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режиссеры Сергей Женовач, Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, а также актер Сергей Безруков и другие деятели культуры поставили свои подписи под открытым письмом Союза театральных деятелей России в защиту бывшего гендиректора Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Дмитрия Родионова, опубликованном на сайте организации.

Во вторник пресс-служба Минкультуры РФ сообщила о том, что Родионова назначили на пост президента учреждения. Новым директором стала его первый заместитель Кристина Трубинова. Родионов принял это предложение и написал заявление об увольнении с занимаемой должности, пояснили в пресс-службе ведомства. Позднее он сообщил ТАСС, что отказался от нового поста.

"Мы, нижеподписавшиеся деятели культуры, глубоко убеждены, что совершена серьезная кадровая ошибка, которая может нанести урон плодотворной деятельности и престижу музея с мировым именем. Убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации", - говорится в тексте письма, адресованного руководителю администрации президента России Антону Вайно, копия направлена министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Среди подписантов - председатель СТД РФ Александр Калягин, худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин, худрук Театра имени Е. Вахтангова Римас Туминас, худрук Александринского театра Валерий Фокин, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, худрук театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович, главный художник МХТ им. А. П. Чехова Александр Боровский и другие.

Авторы письма подчеркивают, что Родионов дал мощный импульс к развитию музея. "При нем расцвела усадьба Бахрушиных в Москве, появились новые филиалы в столице и экспозиции представительств в провинции, мощный позитивный резонанс вызвали проекты фестиваль "Биеннале театрального искусства" и премия в области литературы о театре "Театральный роман", - отмечается в письме.

Помимо этого, авторы обращают внимание на просветительскую деятельность учреждения, которая охватила всю Россию, и престиж музея на международной арене. Одним из главных достижений Родионова они называют программу генеральной реконструкции музея и создание театрального квартала. "Вся эта грандиозная работа практически перечеркнута решением Министерства культуры РФ. На место Родионова назначена К. Д. Трубинова, студентка магистратуры театроведческого факультета ГИТИСа", - считают подписанты.