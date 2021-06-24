Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Балетмейстер-репетитор Мариинского театра, проработавшая в нем более 70 лет, народная артистка СССР Ольга Моисеева умерла в возрасте 92 лет. Об этом в четверг сообщается на сайте театра.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина Театра им. С. М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", - говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

В театре отметили, что весь творческий путь Ольги Моисеевой был связан с Мариинским театром ( в советское время - Театром им. С. М. Кирова). Поступив в труппу после окончания Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой) в 1947 году, она не расставалась с театром до последних дней.

"Ученица Агриппины Вагановой, на сцене Моисеева демонстрировала безупречную выучку в лучших традициях ленинградской школы. Она танцевала Жизель, Китри, Раймонду, Зарему в "Бахчисарайском фонтане". Ее Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Никия в "Баядерке", фокинский "Лебедь", Мехменэ-Бану в "Легенде о любви" стали образцами выразительности танца и примерами до мелочей продуманных актерских интерпретаций роли", - отметили в театре, добавив, что для каждой героини она "искала свой ключ, свое пластическое лицо".

Среди ее воспитанниц - Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова, Олеся Новикова. "В памяти учениц Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь", - говорится в сообщении театра.

Валерий Гергиев и коллектив Мариинки выражают искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ольги Моисеевой, добавили в театре.