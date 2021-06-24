Российский фестиваль сериалов "Пилот" планируют провести в сентябре

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который должен был пройти с 25 по 27 июня, может состояться в сентябре 2021 года, если позволит эпидемическая обстановка в регионе. Об этом сообщил журналистам в четверг президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

"Пилот" произойдет в сентябре, если позволит эпидобстановка. Тем более, что программа в этом году "бомбическая", - сказал он.

Фестиваль должен был пройти в Иванове 25-27 июня, но его решили перенести до улучшения эпидемической ситуации.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Это единственный в России смотр новых телесериалов, а также площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Его президентом является Тодоровский, генпродюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин.

В основной конкурс 2021 года включили 15 российских премьер, в том числе проекты Клима Шипенко, Евгения Стычкина, Вадима Перельмана, Авдотьи Смирновой, Оксаны Карас и других режиссеров. Жюри возглавил актер театра и кино Юрий Стоянов.