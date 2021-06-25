Выставка произведений Энди Уорхола и работ российских художников откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Более ста произведений родоначальника поп-арта Энди Уорхола, с которыми соседствуют работы российских авторов, представят широкой публике на выставке в Санкт-Петербурге. Экспозиция откроется в пятницу в пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове.

"Первая выставка Энди Уорхола на моей памяти открылась в Зимнем дворце в начале XXI века, и вот сейчас уже такое логичное продолжение, через 20 с лишним лет. Такая преемственность этих образов, которые тогда для нас были новыми, а сегодня мы глубже погружаемся в контекст современного искусства, в контекст поп-арта, сравниваем и смотрим, как он отразился на русских художниках, на российских художниках - отразился довольно ярко. <…> Это большая глава искусства XX-XXI веков", - сказал журналистам в преддверии открытия вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, назвав выставку знаковым для города событием.

Экспозиция разделена на девять пространств, посвященных разным аспектам, так или иначе связанным с культурой консьюмеризма. Так, в пространстве "Шопинг" посетители увидят знаменитые изображения банок супа "Кэмпбелл", сделанные на заказ коробки с перенесенными на них с помощью шелкографии логотипами средства для мытья посуды "Брилло" и многое другое. Линию Уорхола продолжают работы русских художников, разоблачающие систему потребления и накопления. К примеру, Recycle Group представляет "богов и героев" нового мира в рельефе со сценой из супермаркета, созданном из пластиковой сетки и изображающим магазин как культовое сооружение современности.

Искусство в диалоге

Еще один раздел посвящен образу голливудской дивы Мэрилин Монро. Ее портреты, созданные Уорхолом в ярких, кислотных цветах, соседствуют с работами художника Владислава Мамышева-Монро, для которого актриса была любимым образом. Гости выставки смогут познакомиться и с одним из ранних и самых лирических произведений Уорхола - "Золотой книгой", на ее листах - графические изображения туфель, актера Джеймса Дина, цветов как символа возрождения и других сюжетов. Рядом с ними - продолжающий тему обновления арт-объект "Хрупкие вещи" Маяны Насыбулловой: для проекта художница собирала забытые в общественных пространствах комнатные растения и пересаживала их в новые горшки, таким образом давая им новый дом и новую жизнь.