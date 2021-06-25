Выставка произведений Энди Уорхола и работ российских художников откроется в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Более ста произведений родоначальника поп-арта Энди Уорхола, с которыми соседствуют работы российских авторов, представят широкой публике на выставке в Санкт-Петербурге. Экспозиция откроется в пятницу в пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове.
"Первая выставка Энди Уорхола на моей памяти открылась в Зимнем дворце в начале XXI века, и вот сейчас уже такое логичное продолжение, через 20 с лишним лет. Такая преемственность этих образов, которые тогда для нас были новыми, а сегодня мы глубже погружаемся в контекст современного искусства, в контекст поп-арта, сравниваем и смотрим, как он отразился на русских художниках, на российских художниках - отразился довольно ярко. <…> Это большая глава искусства XX-XXI веков", - сказал журналистам в преддверии открытия вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, назвав выставку знаковым для города событием.
Экспозиция разделена на девять пространств, посвященных разным аспектам, так или иначе связанным с культурой консьюмеризма. Так, в пространстве "Шопинг" посетители увидят знаменитые изображения банок супа "Кэмпбелл", сделанные на заказ коробки с перенесенными на них с помощью шелкографии логотипами средства для мытья посуды "Брилло" и многое другое. Линию Уорхола продолжают работы русских художников, разоблачающие систему потребления и накопления. К примеру, Recycle Group представляет "богов и героев" нового мира в рельефе со сценой из супермаркета, созданном из пластиковой сетки и изображающим магазин как культовое сооружение современности.
Искусство в диалоге
Еще один раздел посвящен образу голливудской дивы Мэрилин Монро. Ее портреты, созданные Уорхолом в ярких, кислотных цветах, соседствуют с работами художника Владислава Мамышева-Монро, для которого актриса была любимым образом. Гости выставки смогут познакомиться и с одним из ранних и самых лирических произведений Уорхола - "Золотой книгой", на ее листах - графические изображения туфель, актера Джеймса Дина, цветов как символа возрождения и других сюжетов. Рядом с ними - продолжающий тему обновления арт-объект "Хрупкие вещи" Маяны Насыбулловой: для проекта художница собирала забытые в общественных пространствах комнатные растения и пересаживала их в новые горшки, таким образом давая им новый дом и новую жизнь.
Рядом с банкнотами с подписью Уорхола - проект "Новые деньги" Леонида Парфенова и Елены Китаевой, рядом с банкой "Кэмпбелл" - изображение банки сгущенки Дмитрия Шорина. На выставке представлены иллюстрации к книге "В глубине моего сада", с которых началась карьера Уорхола-художника, серия шелкографий с Мао Цзэдуном, полароиды, обложки оформленных им пластинок и многое другое. В российской части экспозиции посетители увидят работы основателей направления "Cоц-арт" Комара и Меламида, Павла Пепперштейна и других знаковых авторов.
В числе участников выставки - российский художник и куратор Владимир Потапов. "Я сделал специально две работы для этой выставки. Я скомбинировал два таких важных элемента: первый - это классический русский пейзаж, который, на мой взгляд, сегодня является определенным поп-артом русской истории искусства, и совместил китчевый <…> материал, который чаще всего является материалом для упаковки подарков. И это совмещение, которое дает определенное напряжение, мне кажется, очень хорошо попадает в историю этой выставки", - рассказал он журналистам.
Как отметила куратор выставки Татьяна Звенигородская, работы русских художников отражают период с конца 80-х годов XX века по сегодняшние дни. "Это порядка 50 человек и около 60 работ в общем российских художников, более 100 работ Уорхола [представлены на выставке]", - уточнила она. Произведения собраны, в основном, из частных коллекций.
Выставка "Энди Уорхол и русское искусство" будет доступна для посещения по 19 сентября. Предыдущие выставки произведений Уорхола в Санкт-Петербурге проходили в 2000 году в Эрмитаже и в 2005 году в Мраморном дворце Русского музея.