Итальянскую живопись на заре Ренессанса представят в Пушкинском музее

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новый выставочный проект, посвященный школе живописи художников из итальянской Сиены, будет представлен в пятницу в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В России подобная экспозиция представлена впервые, сообщила ТАСС куратор выставки, главный научный сотрудник музея Виктория Маркова.

"За последние 10 лет мы представили много разных выставок, которые рассматривают разные периоды в истории итальянского искусства, начиная с эпохи Возрождения и кончая XVIII веком. Но, тем не менее, в этом многообразии прошедших выставок такой выставки как та, которую мы представляем сейчас, не было. Это выставка совершенно особого рода. Она посвящена искусству предшествующего Ренессанса, поэтому мы так и назвали ее - "Сиена на заре Ренессанса". В тот период, к которому относятся памятники, представленные на выставке, и происходил процесс пробуждения к Ренессансу. Переход от Средневековья позднего к искусству нового типа", - рассказала Маркова.

Экспозиция состоит из трех разделов, в которых представлены работы итальянских художников из коллекции музея, а также редчайшие произведения, привезенные непосредственно из Сиены. В частности, "таволетты Биккерны" - 10 табличек, представляющих собой уникальную форму светского искусства, процветавшую только в Сиене. По словам Марковой, их транспортировка происходила в специальных ящиках, с соблюдением определенной температуры и уровня влажности. "Мы из Сиены получили такие редчайшие произведения, которых всего в мире существует меньше 150 штук. В Сиене их 105. Остальные 30 разбросаны по разным странам. Они принадлежат государственному архиву Сиены, и мы впервые в истории получили 10 произведений. Первое датировано 1264 годом. В это трудно поверить, потому что это середина XIII века", - отметила Маркова.

Особого внимания, по мнению куратора выставки, заслуживают работы двух итальянских художников - Джотто ди Бондоне и Дуччо ди Буонинсенья. "Джотто - это фигура общеитальянская. Он отражает своеобразие флорентийской школы, их культуры и менталитета. Но это фигура и общемировая, потому что начало новой живописи европейской идет именно от Джотто. Дуччо фигура не меньшего масштаба. Просто он решает другие проблемы. С точки зрения художника он ничуть не уступал Джотто. К сожалению, у нас Дуччо почти не известен. У нас, в России, его работ нет, поэтому это не удивительно. Да и по всему миру они на вес золота, редчайшая вещь", - пояснила собеседница агентства.

Экспозиция в ГМИИ им. А. С. Пушкина позволяет посетителям музея увидеть произведения раннего искусства и узнать о малоизвестной сиенской школе живописи с ее смешением византийских, готических и ренессансных элементов. "Это что-то совершенно новое. Поскольку эти произведения были связаны с жизнью, то это тот случай, когда благодаря искусству мы знакомимся с политическим, финансовым устройством города. Это нас погружает в реальность того времени, которое чрезвычайно интересно и поучительно и для сегодняшнего дня", - заключила Маркова.

О проекте

Выставочный проект, который будет открыт с 25 июня по 3 октября 2021 года, является частью обширной программы перекрестного года музеев России и Италии. Он был объявлен министерствами культуры обеих стран на 2021-2022 годы. Проект проходит при поддержке посольства Италии в Москве.