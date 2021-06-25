Тимур Бекмамбетов отметит 60-летний юбилей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, которому в пятницу исполнится 60 лет, планирует отметить юбилей в формате скринлайф. Об этом он рассказал ТАСС накануне праздника.

"Я думаю, что буду отмечать в скринлайф-формате, все соберемся в Zoom", - рассказал Бекмамбетов. По словам режиссера, в его голове нет понимания возраста, поскольку есть ощущение, что ему по-прежнему 25-30 лет.

Весной 2021 года Бекмамбетов представил военный экшен-фильм "Девятаев" о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, позднее на питчинге Фонда кино он анонсировал создание анимационного проекта "Ходжа Насреддин", который планируется выпустить в 2024 году. Режиссер сообщил, что продолжит снимать традиционные картины, но большую часть времени хочет уделить проектам в придуманном им формате скринлайф, когда действие фильма разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов. Дебютом режиссера в этом формате стал триллер "Профиль", получивший приз зрительских симпатий в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля.

"Меня волнует большое количество историй, но они происходят не в физическом мире. Люди ссорятся, влюбляются, предают друг друга, становятся великими, ведут расследования - и все это происходит в цифровом пространстве", - пояснил собеседник агентства.

"Не терпит банальности"

Дебютом Бекмамбетова в кино стала драма об афганской войне "Пешаварский вальс" (1993), которую он снял вместе с Геннадием Каюмовым. Оператором на проекте выступил Сергей Трофимов - с того момента он плотно сотрудничает с режиссером. Среди их совместных работ большое количество рекламных роликов, художественные картины "Ночной дозор" (2004), "Дневной дозор" (2005), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), франшиза "Елки", "Девятаев" и многие другие.

"Это, действительно, долгий путь. Я работал более чем с сотней режиссеров - и наших, и иностранных, но могу сказать, что у Тимура есть черта, которой почти ни у кого больше нет. Она состоит в том, что он не терпит никакой банальности, всегда идет самым острым путем. Ему всегда недостаточно одного варианта, он пытается обострить, перевернуть, сделать что-то не похожее на других. Это касается и творческих разработок, и технических моментов", - поделился Трофимов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в мире таких людей мало. "Тимур всегда старается быть первым, новым и уникальным - в этом ему нет равных", - добавил Трофимов.

О режиссере

Тимур Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьеве (ныне Атырау, Республика Казахстан). В юности он поступил в Московский энергетический институт, но позднее оставил учебу и переехал в Ташкент, где его приняли в Государственный театрально-художественный институт имени Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) на факультет живописи по специальности "Художник театра и кино".

В конце 1980-х годов он работал художником в ташкентском театре "Ильхом" и на киностудии "Узбекфильм", затем вернулся в Москву и занялся производством телевизионной рекламы. В 1994 году он создал собственную кинокомпанию "Империал-фильм", которая три года спустя получила нынешнее название Bazelevs. В марте текущего года она заняла седьмое место в десятке самых инновационных компаний мира по версии американского делового издания Fast Company благодаря успеху формата скринлайф.

Среди режиссерских работ Бекмамбетова фильмы "Ночной дозор" и "Дневной дозор" по романам Сергея Лукьяненко, "Ирония судьбы. Продолжение", зарубежные проекты "Особо опасен" (Wanted, 2008) с Джеймсом МакЭвоем, Анджелиной Джоли и Морганом Фриманом, "Президент Линкольн. Охотник на вампиров" (Abraham Lincoln: Vampire Hunter, 2012), также он выступил продюсером многих кинопроектов разных жанров.