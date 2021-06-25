СМИ: у сериала "Сверхъестественное" появится приквел

ТАСС, 25 июня. Американский телеканал The CW Television Network работает над приквелом к фэнтези-сериалу "Сверхъестественное" (Supernatural, 2005-2020). Об этом сообщил в четверг портал Deadline.

По его данным, исполнительными продюсерами нового проекта под названием "Винчестеры" выступят исполнитель одной из главных ролей в "Сверхъестественном" Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и его супруга Дэннил Эклс, которая также появлялась в сериале. Сценарист "Винчестеров" - Робби Томпсон, который работал и над оригинальным сериалом.

В центре сюжета будущего приквела - история Джона и Мэри Винчестеров, родителей главных героев "Сверхъестественного" Сэма и Дина (повествование в "Винчестерах" будет вестись от лица последнего). "Мне всегда казалось, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как все началось", - пояснил порталу Эклс.

"Сверхъестественное" - история двух братьев, которые сражаются с нечистью. Последний, 15-й сезон вышел на телеканале The CW Television Network в 2020 году.