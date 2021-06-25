Аудиокниги Евгения Гаглоева стали самыми популярными среди подростков

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Писатель Евгений Гаглоев стал самым популярным отечественным автором по прослушиваниям аудиокниг среди подростковой аудитории. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе книжного сервиса Storytel по итогам проведенного исследования.

"На первом месте по популярности у отечественной аудитории российский автор, работающий в жанре подростковой фантастики, мистического детектива и фэнтези, Евгений Гаглоев. На втором месте шведский писатель, блогер и колумнист Фредрик Бакман", - указано в сообщении сервиса.

Третье место рейтинга заняла украинская писательница в жанре подростковой фантастики и фэнтези Наталья Щерба. Замыкают пятерку лидеров российская писательница Анна Джейн и американка Ли Бардуго.

Самыми популярными книгами отечественных авторов среди подростков стали произведения Анны Джейн, которая заняла сразу первое, второе и четвертое места в топ-5 с книгами "Восхитительная ведьма", "#ненавистьлюбовь" и "Влюбленная ведьма". В рейтинг также вошли аудиокнига украинской писательницы Натальи Щербы "Лунастры. Прыжок над звездами" и приключенческое фэнтези "Лабрис" Глеба Кащеева.

Среди зарубежных авторов молодые россияне отдали предпочтение книге "Медвежий угол" Фредрика Бакмана. Второе и третье места заняли аудиокниги американской писательницы Ли Бардуго "Шестерка воронов" и "Продажное королевство". На четвертом месте по популярности расположилось произведение немецкой писательницы Анны Беннинг "Вихрь. День, когда разорвался мир". Замыкает пятерку лидеров известная подростковая антиутопия "Голодные игры" Сьюзен Коллинз.

В целом Россия занимает восьмое место среди стран, где жанр подростковой литературы набирает больше всех прослушиваний. В список также вошли Швеция, Дания, Нидерланды, Норвегия и Финляндия.

Когда молодые россияне читают больше всего

В рамках исследования, которое проводилось с 21 июня 2020 по 20 июня 2021, эксперты также выяснили, что пик прослушиваний подростковой литературы в России приходится на вечернее время. "Пик прослушиваний подростковой литературы в России приходится на период с 8 до 11 часов вечера, активно увеличиваясь с 14 часов на 25-30%", - указано в сообщении сервиса.

Исследование международного сервиса аудиокниг Storytel проводилось в преддверии Дня Молодежи, который в России отмечается 27 июня. В его рамках были проанализированы рейтинги наиболее популярных подростковых аудиокниг и писателей в России.