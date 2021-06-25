Более 400 часов анимации "Союзмультфильма" показали на ТВ в первом полугодии 2021 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 400 часов анимационного контента студии "Союзмультфильм" показали на телевидении в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минкультуры РФ.

"Проекты "Союзмультфильма" уже не первый год являются лидерами детского смотрения на ТВ. Только за первое полугодие 2021 года на российском телевидении было показано свыше 400 часов анимационного контента киностудии", - говорится в сообщении.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе, отметила, что проекты киностудии традиционно пользуются высоким зрительским спросом. "И дело не только в количестве контента, но и в его качестве. Особенно важно, что последнее время наибольшую популярность завоевывают новые сериалы "Союзмультфильма", созданные за последние три года при поддержке Минкультуры России. Мы рады их успеху и признанию у современных детей и родителей", - подчеркнула она.

Согласно данным Mediascope, которые привели в министерстве, по итогам 2020 года 10% всего анимационного контента на телевидении составляли проекты "Союзмультфильма", хотя бы одну серию какого-либо проекта видел каждый второй житель страны в возрасте от четырех до 45 лет.

В десятку лидеров по семейной аудитории на канале "Карусель" входят мультфильмы "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку", которые студия создает совместно с АО "Первый канал. Всемирная сеть". Проект "Простоквашино" с 2019 года входит в топ-10 лучших на каналах "Карусель" и "Мульт" у аудитории в возрасте от четырех до 45 лет, а в первом полугодии 2021 года - в топ-3 у аудитории в возрасте от семи до десяти лет. Популярностью также пользуются мультфильмы "Монсики", "Енотки" и "Тайны медовой долины".

"Союзмультфильм", созданный в 1936 году, 10 июня отметил 85-летие. Проекты студии достигли рекордных показателей смотрений на канале "Карусель" в этот день.