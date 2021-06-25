Кабмин утвердил перечень мероприятий по развитию киноконцерна "Мосфильм"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях по развитию киноконцерна "Мосфильм", осуществляемых за счет чистой прибыли и предусмотренных стратегией развития предприятия на 2021-2024 годы.

"Минкультуры России при принятии решения об определении подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли <...> предприятия киноконцерн "Мосфильм" по итогам его деятельности в 2020-2023 годах предусмотреть, что перечислению подлежит часть прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенная на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли и предусмотренных стратегией развития предприятия на 2021-2024 годы, по перечню согласно приложению, но не более пяти процентов прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей", - говорится в документе.

В перечень мероприятий по развитию "Мосфильма" вошли перевод киноколлекции концерна в цифровой формат, совершенствование производственно-технической базы предприятия, проведение ремонтно-строительных работ и производство фильмов.

Кроме того, Минкультуры поручено обеспечить ежегодный контроль за расходованием высвобождаемой части прибыли "Мосфильма".

В настоящее время "Мосфильм" является федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП), находится в ведении Министерства культуры РФ. На "Мосфильме" осуществляется производство практически всей российской кино-, теле- и видеопродукции. Помимо кинопроизводства занимается прокатом и реализацией фильмов, а также оказывает услуги по всему циклу киносъемок. "Мосфильм" предоставляет свои ресурсы для реализации творческих проектов продюсерам, режиссерам, музыкантам и другим профессионалам.