Вячеслав Бутусов станет автором музыки к проекту Александринки по пьесе Бориса Акунина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов создаст музыку к будущему спектаклю Александринского театра о двух императорах - Александре II и Александре III - по пьесе, написанной Борисом Акуниным. Об этом на пресс-конференции ТАСС в пятницу сообщил художественный руководитель театра народный артист России Валерий Фокин.

"Я начну репетировать в следующем сезоне. Сейчас идет подготовка активная. Мы работаем с художником, работаем с композитором. Композитором будет известный музыкант Вячеслав Бутусов", - сказал Фокин на пресс-конференции, посвященной итогам 265-го сезона театра и планам на следующий сезон. Он добавил, что для Бутусова это будет один из первых опытов работы с драматическим театром.

Ранее отмечалось, что проект под рабочим названием "Два царя" продолжит линию спектаклей из российской истории, которая была заявлена режиссером в спектакле "Рождение Сталина". Фокин допустил, что спектакль может получить и другое название - к примеру, "1881-й год". "Это такой роковой год для России, потому что 1 марта 1881 года был убит Александр II, и вступил на престол его сын Александр III. Поскольку речь идет об отце и сыне и о тех обстоятельствах, которые происходят вокруг, то, возможно, будет название "1881", - пояснил он.

"Внутренне я для себя всегда считал, что это история про двух императоров, про двух разных довольно людей, хотя это отец и сын. Но [это два] человека, которые безумно любили Россию, были ей преданы, искали путь для развития этой страны в определенное время и в определенном контексте", - отметил Фокин.

По его словам, премьеру планируется представить в конце следующего сезона. "Поскольку речь идет о потомках Петра I, ко дню рождения Петра Алексеевича (350 лет со дня его рождения будет отмечаться в 2022 году), это тоже, наверное, будет неплохой подарок", - добавил он.