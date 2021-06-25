Работу Покраса Лампаса продали на выставке цифрового искусства в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Работу художника-каллиграфа Покраса Лампаса, созданную при помощи NFT-технологии и содержащую часть манифеста каллиграфутуризма, продали в Нижнем Новгороде во время первой и единственной в России международной выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий Disartive за $12 тыс.. Об этом ТАСС в среду рассказал сам художник.

Disartive проходит в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР ("Цифровая индустрия промышленной России").

"На самом деле, меня очень обрадовала эта новость, потому что проект, который здесь представлен - это мой самый большой и сложный NFT-проект (проект с применением блокчейн-технологий), работа только над цифровой частью шла более 2,5 месяцев. Это очень основательный подход, он строится на идее того, что, когда я создал каллиграфутуризм (стиль, созданный художником), естественно, вокруг него сразу сложилась философия, некие узнаваемые проекты. При этом всегда возникал вопрос, а есть ли манифест и как можно описать этот термин максимально институциональным языком. Естественно, манифест был написан, а форма, в которой он будет опубликован, для меня была очень интересна", - рассказал Лампас.

Он отметил, что после NFT-технологии рассматривается им, в первую очередь, как возможность сохранить свое послание сквозь время. "Также как возможность использования максимально актуального языка коммуникаций, который будет не только говорить о духе нашего времени, но и о духе поколения после", - добавил собеседник.

По его словам, работа, проданная во время выставки, это 11-й пункт манифеста каллиграфутуризма. Пункт состоит из трех частей - это отсканированное полотно Лампаса в виде видео-арта в форме воронки, которую невозможно нарисовать руками. Также работа включает в себя прочтение пункта манифеста голосом. Его начитывал сам Лампас, однако голос сделали усредненным. Еще одна часть - это текст самого манифеста.

"Сумма продажи составила шесть эфиров, это около $12 тыс. Этот пункт манифеста закреплен за этой работой, за этим голосом, за этой датой продажи и за этим событием", - сказал собеседник агентства.

О конференции

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской ярмарке. Участники конференции подводят итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.