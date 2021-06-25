Фестиваль "Александринский" представит первые для Петербурга гастроли театра Пины Бауш

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Первые для Санкт-Петербурга гастроли Театра танца Пины Бауш (ФРГ) планируется провести в рамках международного фестиваля "Александринский" в сентябре этого года. Об этом на пресс-конференции ТАСС в пятницу сообщил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"Мы начинаем открывать деятельность, связанную с нашим фестивалем. Мы не проводили фестиваль "Александринский" (из-за пандемии) в прошлом году. Конечно, он не будет в полном объеме, но все-таки мы хотим заявить в формате фестиваля один очень важный коллектив, проект, который для нас крайне важен. Это гастроли - впервые в Санкт-Петербурге - театра Пины Бауш из города Вупперталь", - сказал Фокин, отметив, что это "колоссальное событие".

Как рассказал директор Гете-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп, гастроли состоятся в Александринском театре с 16 по 18 сентября. "Гастроли состоятся в рамках Года Германии в России. Впервые в России будет показана одна из последних постановок Пины - это спектакль под названием "Полнолуние". Во многих отношениях это типичная постановка Пины Бауш", - отметил он.

Немецкий хореограф Пина Бауш (1940-2009) возглавила балетную труппу в городе Вупперталь в 1974 году. "Меня интересует не то, как люди двигаются, а то, что движет ими", - так сформулировала она свое творческое кредо еще в 1980-х годах. Бауш создала более 40 спектаклей, основанная ею труппа считается национальным достоянием Германии. В России она впервые побывала в 1989 году и потом приезжала неоднократно, показав в Москве свои лучшие спектакли.