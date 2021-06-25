В Брянске открыли мемориальную доску народной артистке РСФСР Марии Гермацкой

ТАСС, 25 июня. Мемориальную доску на доме на улице Фокина в Брянске, где жила советская и российская театральная актриса, народная артистка РСФСР Мария Гермацкая, открыли в пятницу в рамках подготовки к празднованию 95-летия Брянского театра драмы им. А. К. Толстого. Гермацкая в годы Великой Отечественной войны выступала в составе фронтовых бригад, затем служила в театрах Твери, Владимира, Оренбурга и Брянска, сообщила пресс-служба областного театра.

"Мы здесь, на улице Фокина, 37, открываем мемориальную доску действительно легендарной актрисе, народной артистке РСФСР, почетному гражданину города Брянска Марии Павловне Гермацкой. В этом доме Мария Павловна жила очень много лет, и это важное событие позволило собрать родных, близких, друзей, коллег - тех, кто сохраняет память об этой актрисе", - сказал на церемонии открытия директор Брянского театра драмы Андрей Саликов.

В пресс-службе отметили, что Гермацкая сыграла более 200 ролей на сцене Брянского театра драмы, в том числе роли Раневской ("Вишневый сад"), Аркадиной ("Чайка"), королевы Елизаветы ("Мария Стюарт"), Эмилии ("Отелло"). "Гермацкая на сцене - это было явление: отточенные фразы, достоинство, осанка, удивительная красота. Ее героини - женщины яркие, личности сильные, характеры противоречивые, роли запоминающиеся. Никогда не боялась возрастных ролей", - добавили в пресс-службе.

Открытие мемориальной доски состоялось в рамках подготовки к празднованию 95-летия создания Брянского театра драмы им. А. К. Толстого, которое будет отмечаться в ноябре 2021 года.

Гермацкая (1914-2000) родилась в городе Свянцяны (Литва), в начале 1915 года семья переехала в Смоленскую губернию. В 1940 году окончила Калининское театральное училище, во время Великой Отечественной войны служила во фронтовых бригадах. Работала в театрах Калинина (ныне Тверь), Оренбурга и Владимира, с 1951 года по 2000 год - актриса Брянского драматического театра. В 1965 году ей присвоили звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 1975 году - звание "Народная артистка РСФСР".