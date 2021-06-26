В Екатеринбурге открывают фестиваль "Денис Мацуев представляет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет" открывается в субботу в Екатеринбурге. В первый день вместе с Мацуевым на сцену выйдут стипендиаты и дипломанты возглавляемого им благотворительного фонда "Новые имена", сообщили в пресс-службе Свердловской филармонии.

"Это самые талантливые и трудолюбивые учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), музыкальных школ и школ искусств Свердловской области. К ним присоединится Петр Акулов - 14-летний победитель конкурсного проекта Дениса Мацуева Grand Piano Competition, ставший обладателем Гран-при в мае 2021 года. Фестивальную команду поддержит Уральский молодежный симфонический оркестр, с которым Денис Мацуев выступает на известных российских и европейских площадках, и дирижер Алексей Рубин", - говорится в сообщении.

27 июня состоится сольный концерт пианиста. В его исполнении прозвучат произведения Гайдна, Шуберта, Шумана и Листа.

Финал фестиваля, который пройдет 28 июня, музыкант посвятит джазу. Вместе с Мацуевым на сцену выйдут перкуссионист Александр Зингер, контрабасист Андрей Иванов, виолончелист Борислав Струлев, а также представители нового поколения - концертмейстер Оркестра народных инструментов России домристка Екатерина Мочалова и десятилетняя победительница телевизионного конкурса "Синяя птица" Анастасия Тюрина, отметили в пресс-службе.