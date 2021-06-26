Театр из Армении выступит на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проходящий в Москве XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит 26 и 27 июня спектакль "Пышка" по новелле Ги де Мопассана, который привез Государственный театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна из Армении. Показы пройдут на сцене Центра имени Мейерхольда, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Юбилейный, XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, открывшийся в Москве 14 мая, продолжает знакомить российских зрителей с лучшими достижениями мирового искусства. Так, 26 и 27 июня на сцене Центра имени Мейерхольда выступит ереванский Государственный театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна, который покажет свою новую работу - спектакль "Пышка" по новелле Ги де Мопассана. Его постановку осуществила художественный руководитель театра, режиссер Нарине Григорян - яркая звезда на театральном небосклоне Армении", - сказала представитель пресс-службы фестиваля.

Мнение режиссера

Сама Григорян призналась журналистам, что "рада представить свой новый спектакль в Москве". "После пандемии и войны в Нагорном Карабахе мы особенно остро ищем красоты и гармонии. А где ее можно обрести, как не на территории магии театра - на Чеховском фестивале в Москве. Там, где гораздо больше того, что нас объединяет, чем разделяет", - поделилась армянский режиссер.

Она напомнила, что еще в 2004 году участвовала в лабораториях Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. "Это школа для молодых режиссеров, которая учит театральному языку ХХI века", - оценила Григорян.

Из ее биографии известно, что в 2002 году она окончила Ереванский государственный институт театра и кино по специальности "режиссер драматического театра". Сыграла более 30 ролей в театре и кино, работала режиссером в разных театрах Армении. С 2019 года является художественным руководителем Государственного театра "Амазгаин" им. С. Саркисяна. Многократный лауреат Национальной театральной премии "Артавазд" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер". Этой награды в пяти номинациях был удостоен ее последний по времени создания спектакль "Пышка", который также признан "Лучшим спектаклем 2020 года"

"Я очень люблю этот спектакль. Он родился легко, азартно, интересно", - сказала Григорян. По ее словам, она использовала в постановке элементы немого кино, пластику, экспрессию, гротеск. "Мне очень хочется, чтобы наша "Пышка" понравилась российским зрителям", - добавила режиссер.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией коронавируса. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 20 ноября 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 12 спектаклей из десяти стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.