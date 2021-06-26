Тодоровский рассказал, когда планирует завершить создание сериала "Надвое"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Режиссер Валерий Тодоровский планирует завершить создание телесериала "Надвое" с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях к концу 2021 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Съемки закончатся 10 июля. Мы уже снимаем три месяца, с апреля. <…> Премьера состоится на more.tv в линейке more originals и на телеканале "Россия-1". К новому году я должен фильм закончить", - сказал он.

Режиссер рассказал, что по сюжету фильм - это история отношений двух пар, которые в течение сериала проживают целую жизнь. Тодоровский отметил, что спустя месяц работы над сценарием он решил, что главные роли в сериале должны сыграть Козловский и Петров. Артисты впервые встретились на съемочной площадке. "Сценарий по сути писался на них. В первую очередь, они наиболее точно попадают в задуманных героев, во вторую - они большие звезды, и я убежден, что большими звездами случайно не становятся. Они очень серьезные артисты, большие личности", - пояснил он.

Режиссер добавил, что съемочный процесс выстраивался так, чтобы найти время в графике обоих артистов. "Теперь, когда мы уже почти заканчиваем снимать, я убедился, что мой выбор был правильным", - сказал он.

В фильме три ведущие женские роли. "У нас снимаются замечательные актрисы: Ира Старшенбаум, которую мы увидим в абсолютно новом качестве. Есть потрясающая актриса Аня Синякина, она много работала в театре у Дмитрия Крымова, в одной из главных ролей Лиза Базыкина, это ее дебют в кино", - сообщил режиссер.

Многосерийный фильм "Надвое" снимает продюсерская компания Валерия Тодоровского по заказу телеканала "Россия-1" и онлайн-сервиса more.tv. Проект рассказывает историю двух лучших друзей и коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург и там знакомятся с двумя девушками. Мимолетная встреча полностью меняет жизнь героев.

Главные роли

Как отметил Петров, его привлек сам сценарий. "Читаешь сценарий и понимаешь, что сейчас таких историй мало - простых, про людей, без экшена, про взаимоотношения, которые могут быть гораздо большим аттракционом для зрителя", - подчеркнул он.

Артист признался, что давно хотел поработать с Козловским, рассматривал разные идеи, но не мог определиться с конкретным материалом. Он добавил, что в течение нескольких месяцев работы они наладили дружеский контакт. "Я не думал, что мы с Даней настолько сдружимся во время съемок. Я знал, что Даня профессионал своего дела, но я не предполагал, что произойдет такой коннект, мы просто как мальчишки начали в это все играть", - рассказал Петров.

В свою очередь Козловский поделился, что заинтересовался сюжетом "Надвое", потому что это история, основанная на жизнях миллионов людей. "Как правило такие истории рассказаны с точки зрения женщины, тут же она рассказана с точки зрения мужчины. Каждый из нас то или иное переживал в отношениях и сможет в моей или Сашиной истории себя узнать", - считает актер.

Он добавил, что ему комфортно работать с Тодоровским и нравится его режиссерский метод. "Он дает свободу артисту, отталкивается от него. Он актерский режиссер, он не выверяет, не ставит интонации, жесты, а идет от артиста, идет от смысла, и очень помогает", - заметил Козловский.