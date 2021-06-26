Проект Данилы Козловского "Карамора" выйдет в феврале 2022 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проект Данилы Козловского "Карамора", рассказывающий об альтернативной предреволюционной России начала ХХ века, выйдет в феврале 2022 года. Об этом продюсер и режиссер сообщил ТАСС.

"Это большая режиссерская история. Мы планируем ее выпускать в следующем году в феврале", - сказал Козловский.

В центре сюжета фильма оказывается русский анархист по прозвищу Карамора, чья возлюбленная погибает в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Герой готов отомстить за потерянную любовь.

Роли в картине исполнят Данила Козловский, Дарья Балабанова, Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Никита Кукушкин и другие артисты. Съемками и продюсированием проекта занимается DK Entertainment при поддержке фонда развития российского кинематографа "Кинопрайм".

После проекта "Карамора" режиссер планирует приступить к новой работе, которая выйдет на экраны в 2023 году. Козловский также принимает участие в съемках в качестве актера. На данный момент он снимается в сериале Валерия Тодоровского "Надвое", съемки которого ведутся по заказу телеканала "Россия-1" и онлайн-сервиса more.tv. "Я сейчас просто хочу побыть артистом. Вспомнить, что такое просто прийти на площадку, когда ты отвечаешь только за самого себя. Это прекрасное и давно забытое ощущение", - рассказал артист.