Театр "Зазеркалье" представил мюзикл Сергея Плешака "Гиперболоид инженера Гарина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Музыкальный театр "Зазеркалье" показал в субботу премьеру мюзикла Сергея Плешака "Гиперболоид инженера Гарина". Спектакль по мотивам фантастического романа Алексея Толстого поставил художественный руководитель труппы народный артист России Александр Петров.

Музыку по заказу театра сочинил Сергей Плешак, который ранее успешно дебютировал в этом театре как новый автор мюзиклом "Старик Хоттабыч".

"В "Гиперболоиде инженера Гарина" - спектакле с детективным сюжетом много разнообразной музыки - от симфонической до джазовой, стилистически перекликающейся с эпохой авангарда 20-х годов прошлого века. В музыкальный образ самого гиперболоида велик был соблазн включить синтезаторы, но по воле режиссера эта тема решена исключительно средствами симфонического оркестра с добавлением бас-гитары. И это была творчески интересная задача ", - рассказал ТАСС композитор. Он считает, что, несмотря на яркую сюжетность спектакля, в нем ощутимы весьма серьезные мотивы, вплоть до "Фауста".

По словам композитора, музыка на либретто Ольги Погодиной-Кузминой сочинялась в тесном контакте с режиссером, что было хорошей школой работы в атмосфере творчества талантливого коллектива. Поскольку спектакль репетируют два состава, это будет, убежден композитор, два разных "Гиперболоида", настолько ярки индивидуальности исполнителей, многие из которых поют ведущие партии в классическом репертуаре.

Создателей спектакля не покидала мысль об актуальности темы романа. Невероятная история про инженера Гарина, который с помощью уникального научного изобретения вознамерился единолично захватить власть над миром не утратила своей актуальности и в наши дни, когда лучшие умы с тревогой размышляют к чему могут привести новейшие технологии - к прогрессу или деградации человечества.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступил Артур Ераносов. Сценографию создал заслуженный художник России Владимир Фирер. Балетмейстер-постановщик - Ольга Красных. Видеоконтент Виктории Злотниковой.