Минкульт Украины исключил Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, исключив из него российского певца Филиппа Киркорова. Соответствующий список опубликован на официальном сайте министерства.

По состоянию на воскресенье фамилия Киркорова в списке отсутствует.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список, опубликованный на официальном сайте Минкульта, время от времени обновляется.

23 июня пресс-служба Минкульта сообщила, что ведомство внесло Киркорова в этот перечень. Причины внесения не уточнялись. На сегодняшний день в списке указаны фамилии 200 деятелей культуры. При этом ведомство не убирает из него имена ушедших из жизни артистов, например Иосифа Кобзона или Валентина Гафта.

Народный артист Украины

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров, по собственному утверждению, ранее "делил одну сцену и телеэфиры" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Певец также заявлял, что он с Зеленским был "не разлей вода". Звание народного артиста Украины исполнитель получил из рук президента Виктора Ющенко. В 2008 году Киркоров представлял на "Евровидении" украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла второе место.